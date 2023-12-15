Жена Костомарова не представляла, насколько серьезным окажется заболевания мужа

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о своих первых мыслях, когда узнала о болезни мужа.

«Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьезного не произойдет. Но оказалось все совершенно по-другому, оказалось все намного сложнее и тяжелее. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье — мы его проходим, проживаем, пытаемся принять...» — рассказала Домнина в подкасте для Первого канала.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.