Жена Костомарова Домнина: «Сейчас то, что многие видят, — это маска. Под ней до сих пор очень много боли и переживаний»

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала «СЭ» о первой встрече с мужем после его попадания в больницу.

«Это случилось в реанимации, когда он был без сознания. Я не скрывала своих эмоций и своих чувств. Зная, что он, может, где-то чувствует. Но, по крайней мере, не видит, что со мной происходит. С каждым днем становилось получше, полегче. Это был очень сложный этап, который невозможно пересказать. Сейчас то, что многие видят, — это маска. Под ней до сих пор очень много боли и переживаний», — сказала Домнина «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.