Жена Костомарова сообщила, что состояние экс-фигуриста остается стабильно тяжелым

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Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о состоянии здоровья экс-фигуриста.
«Состояние стабильно тяжелое. Сказать больше нечего», — приводит слова Домниной РИА «Новости».
Ранее Максим Ставиский рассказал, что 45-летний Костомаров остается в медикаментозной коме.
Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.
Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».
Ранее Навка призвала всех фанатов фигурного катания помолиться о здоровье Костомарова.