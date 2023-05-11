Жена Костомарова заявила, что выезд на лечение за границу не планируется

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина сообщила, что информация о тайной выписке фигуриста из «Коммунарки» и его перевозке в клинику за границей является неверной.

«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», — цитирует РБК Домнину.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.