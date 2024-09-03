Жилина может пропустить начало сезона из-за проблем со спиной

Российская фигуристка Вероника Жилина может пропустить значительную часть сезона-2024/25, сообщает «РИА Новости». По информации издания, у 16-летней спортсменки проблемы со спиной.

Девушка прервала тренировки в основной группе академии «Ангелы Плющенко». Она занимается в ней не чаще раза в неделю, не исполняя прыжки.