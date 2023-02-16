Алина Горбачева выиграла чемпионат России среди юниоров

Сегодня, 18:55
Фигуристка Алина Горбачева стала победителем чемпионата России среди юниоров. По сумме двух программ Горбачева набрала 224,41 балла.
Она опередила Веронику Жилину, которая стала второй с результатом 218,79 балла, хотя занимала 9-ю позицию после короткой программы.
Третье место заняла Мария Гордеева (213,02).
Чемпионат Росси среди юниоров
Пермь
Девушки
Итоговое положение
1. Алина Горбачева — 224,41
2. Вероника Жилина — 218,79
3. Мария Гордеева — 213,02
4. Софья Титова — 200,73
5. Надежда Понтелеенко — 195,56