Жук и Свинин поставили программу олимпийским чемпионам фигуристам Мишиной и Галлямову

Тренер Тамара Москвина заявила, что специалисты Ирина Жук и Александр Свинин приняли участие в постановках программ Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина. Короткую программу ставили всей нашей командой — это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», — заявила Москвина ТАСС.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командных соревнованиях, бронзовыми призерами Игр в Пекине в турнире пар.