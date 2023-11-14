Жулин назвал Костомарова героем нашего времени

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился с «СЭ» мнением о последних публикациях Романа Костомарова в соцсетях.

«Я вообще думаю, Роман — это герой нашего времени. Он сейчас — огромный пример для подражания всему нашему молодому населению, в частности и мне. Сила духа просто нереальная. Даже я такого не ожидал. Он все делает с удовольствием. Безумно этому рад, потому что в такой ситуации можно было бы и сломаться. Но Роман не из таких. Он показал себя настоящим мужественным человеком. Надо сказать безумное спасибо его семье, Оксане, детям, маме, которые очень его любят. Видимо, чувствуя эту любовь, он отвечает им», — сказал Жулин «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.