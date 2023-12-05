Жулин назвал замечательной новость о возможной тренерской карьере Загитовой: «Она многому может научить»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой попробовать себя в роли тренера.

«Замечательно. Она много чего знает, многому может научить. Никогда ничего не рано. Тренерская работа — тяжелая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Она уже пробовала быть и комментатором, и ведущей. Может быть, тренерская работа ее не сильно привлечет, потому там долгая кропотливая история. Я в любом случае, желаю ей только удачи», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее Загитова заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.