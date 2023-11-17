Жулин не верит, что Загитова вернется в профессиональный спорт

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал слова фигуристки Алины Загитовой о желании возобновить карьеру.

«Я не верю, что Загитова вернется в профессиональный спорт», — цитирует Жулина Sport24.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру. После этого она выступала в роли ведущей в шоу «Ледниковый период», а в текущем сезоне Загитова была приглашена в качестве журналиста на этапы «Гран-при России» по фигурному катанию.