Жулин о лишении России золота на Олимпиаде-2022: «Нас унижают по полной программе»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Пекина состоится 7 августа.

«Нас унижают по полной программе. Я уже ничему не удивляюсь. Сами все видите. Должно пройти какое-то время, чтобы все поняли, что путь, по которому они идут — неправильный», — сказал Жулин «СЭ».

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Кроме того, сборная Канады в суде оспаривает бронзовые медали, которые перешли к России после перераспределения медалей.