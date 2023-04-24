Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе

Российский тренер Александр Жулин оценил высказывания Алены Косторной, бывшей фигуристки группы Этери Тутберидзе.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давал никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее Косторная назвала метод Тутберидзе «конвейером», где достижение результатом идет «любыми способами».