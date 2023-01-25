Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:22

Жулин: «Состояние Костомарова улучшилось? Знаю об этом, очень этому счастлив!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос «СЭ» об улучшении состояния олимпийского чемпиона 2006 Романа Костомарова.

— В прессе пишут, что состояние Романа Костомарова улучшилось.

— Да, знаю об этом. И очень этому счастлив! Дай бог, чтобы улучшение продолжалось. Сейчас он общается только с самыми близкими. Надеюсь, что все будет хорошо.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
0
Читайте также
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасова — о состоянии Костомарова: «Потихонечку ему становится лучше»

Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал главное открытие сезона в российском фигурном катании