Жулин: «Мне абсолютно все равно, куда перешла Трусова»

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на новость об уходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.

«Мне абсолютно все равно, куда перешла Трусова. Мои мысли сейчас заняты другим. Есть проблемы поважнее Трусовой», — цитирует Metaratings.ru Жулина.

Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.