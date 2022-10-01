Жулин: «Мне абсолютно все равно, куда перешла Трусова»

1 октября, 22:51
Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на новость об уходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.
«Мне абсолютно все равно, куда перешла Трусова. Мои мысли сейчас заняты другим. Есть проблемы поважнее Трусовой», — цитирует Metaratings.ru Жулина.
Ранее появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.
В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Тутберидзе.