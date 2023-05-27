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Фигурное катание

Сегодня, 11:23

Жулин о критике Терюшкова: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как он»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Жулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который заявил, что «России не нужны бизнес-тренеры, как Тарасова и Жулин».

«Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, я просто высказываю свое мнение. И еще раз хочу его озвучить. Для людей, которые тридцать лет тренируются, смыслом жизни все равно будут являться Олимпийские игры. Во всяком случае, пока. В чем мой непатриотизм — я вообще понять не могу. Я — огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит. Я просто называю вещи своими именами и не кручу хвостом», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Терюшкова.

Александр Жулин
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