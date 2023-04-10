Жулин подтвердил информацию о переходе Худайбердиевой и Базина

Российский тренер Александр Жулин подтвердил информацию о переходе фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду, в его группу.

«Да, Егор и Елизавета теперь в нашей группе. Они ко мне обратились и я их взял. Цели только самые амбициозные. Они сильные ребята, чемпионы России. У нас сформировалась сильная группа. Будем работать», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

До перехода к Жулину дуэт Худайбердиева — Базин тренировался у Дениса Самохина. В группе Жулина тренируются серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин.