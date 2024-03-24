Жулин подтвердил распад танцевальной пары Шанаева/Дрозд

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о распаде танцевальной пары Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

«Да, правда. Они больше вместе не катаются. Причина внутренняя у них самих. Надо им вопросы задавать. Они просто пришли и сказали, что больше не катаются вместе», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что пара Шанаева/Дрозд прекратила существование. Партнер ушел к тренеру Ксении Румянцевой, однако неизвестно, будет ли он продолжать карьеру. Фигуристка на данный момент остается в группе Жулина и, вероятно, будет подыскивать нового партнера.

За два года Шанаева/Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при России, но в прошедшем сезоне сдали позиции и на последнем чемпионате страны выпали из тройки призеров.