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Фигурное катание

Сегодня, 18:34

Жулин пообещал, что выступления его танцевальных пар в новом сезоне понравятся Авербуху

Александр Жулин
Александр Жулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил мастеру спорта России Илье Авербуху на критику темы ритм-танца сезона-2023/24. В мае ISU утвердил темой ритм-танца в новом сезоне музыку 80-х.

«Илье, наверное, грустно. Но он просто еще не видел мои пары. Идеи наших танцев очень веселые, тема — точно 80-е годы. И музыка — от Queen до Earth, Wind & Fire. Буду стараться специально для Ильи, чтобы ему понравилось», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Ранее Авербух в интервью Sport24 назвал тему выбора ISU «странной», а выступления фигуристов веселыми «подергушками» под музыку 80-х.

Фигурное катание
Александр Жулин
Илья Авербух
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