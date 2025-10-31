Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

31 октября, 12:00

Жулин посоветовал Валиевой стиснуть зубы и не обращать внимания на суды

Тренер Александр Жулин дал совет российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты и не обращать внимания на решения суда. Если сейчас у России хотят изъять 350 миллиардов с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности», — цитирует Жулина ТАСС.

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

Источник: ТАСС
2

  • Топотун

    Весь запад против Ла Камиллы и деда-кокаиниста !

    31.10.2025

  • Грег Хаус

    Ками ещё предстоит решить вопросы во внутрироссийском спортивном правовом поле - это реальность

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Камила Валиева
    Фигурное катание
    Александр Жулин
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя