Жулин предположил, сможет ли Косторная совмещать тренировки и работу хореографом в академии Плющенко

Сегодня, 13:38
Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение чемпионки Европы Алены Косторной о работе хореографом в академии Евгения Плющенко.
«Совмещение работы хореографа и тренировки? На мой взгляд, это практически невозможно, если идет речь о серьезном спорте. Получается, больше ход пиара», — сказал Жулин «СЭ».
Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании.
20-летняя фигуристка перешла в парное катание в начале этого года и выступает с Георгием Куницей. 12 августа пара сыграла свадьбу.