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Сегодня, 01:22

Жулин: «Мне тогда сказали, что шансы Костомарова выжить — всего 2 процента»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что у фигуриста Романа Костомарова изначально были очень небольшие шансы выжить.

«Могу сказать, что он очень позитивен. Основной его посыл — все вопросы буду решать через спорт. Он настоящий герой. Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали... Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента», — рассказал Жулин в передаче «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза пришлось сделать несколько операций по ампутации конечностей. Впервые он обратился к болельщикам в социальных сетях 8 мая, а первым видео из больницы поделился 26 июня. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации.

Роман Костомаров продолжает тренироваться. «Действительно герой нашего времени!» Как Костомаров вдохновляет людей своими тренировками
Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
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