Жулин: «Мне тогда сказали, что шансы Костомарова выжить — всего 2 процента»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что у фигуриста Романа Костомарова изначально были очень небольшие шансы выжить.

«Могу сказать, что он очень позитивен. Основной его посыл — все вопросы буду решать через спорт. Он настоящий герой. Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали... Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента», — рассказал Жулин в передаче «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза пришлось сделать несколько операций по ампутации конечностей. Впервые он обратился к болельщикам в социальных сетях 8 мая, а первым видео из больницы поделился 26 июня. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации.