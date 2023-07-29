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Фигурное катание

Сегодня, 18:12

Жулин рассказал, как развод Худайбердиевой повлиял на ее работу

Дарья Алексеева
Корреспондент
Елизавета Худайбердиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренер пары Елизавета Худайбердиева/Егор Базин Александр Жулин в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о разводе 20-летней фигуристки. Она состояла в браке с 35-летним продюсером Первого канала Кириллом Благовым. Пара поженилась в феврале 2022 года.

— Как готова пара Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина? Можно ли назвать их главными фаворитами этого сезона после чемпионства в прошлом?

— Я бы не стал расставлять оценки. На мой взгляд, в моей группе катаются две ведущие пары страны. В конце сбора они сказали мне: «Спасибо вам за сборы. Это был самый лучший сбор в нашей жизни». Мне очень понравилось, что люди получили удовольствие от работы. Это самое главное.

— Ментально Лиза хорошо готова? И по ходу прошлого сезона разные разговоры ходили, а сейчас в соцсетях доводилось читать слухи о разводе...

— Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на ее работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает, — сказал Жулин.

Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин. «Было бы идеально занять весь пьедестал». Жулин — о предстоящем сезоне и своих фигуристах
Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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