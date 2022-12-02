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Сегодня, 13:22

Жулин считает, что у Туктамышевой очень большой шанс выполнить четверной тулуп

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о желании чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«У Туктамышевой очень большой шанс выполнить четверной тулуп. Я многократно видел на тренировках, как Лиза его выполняет. Так что все вполне возможно!

Ожидания от прыжкового турнира? Хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что, на самом деле, это не такая частая практика. Ожидаю, что будет интересно!" — цитирует Жулина Sport24.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-02-zhulin-u-tuktamyshevoy-ochen-bolshoy-shans-vypolnit-chetvernoy-tulup
Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Туктамышева
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