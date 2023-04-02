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Фигурное катание

Сегодня, 13:18

Жулин: «Получил голосовое сообщение от Костомарова. Услышал в его голосе массу позитива»

Мария Гусева
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение из больницы от олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«В день рождения Романа мы все — его друзья — отправили ему голосовые сообщения на телефон, который не работал, наговорили кучу хороших вещей, — цитирует НТВ Жулина. — И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он поблагодарил всех, кто его поздравил. Человек вышел из этого состояния. Сказал, что он будет заниматься. Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я всплакнул даже, когда слушал. Потому что мы все долго за него молились, как и вся страна».

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Александр Жулин
Роман Костомаров
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