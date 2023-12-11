Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:30

Жулин верит в скорое появление Костомарова в ледовом шоу

Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый выход Романа Костомарова на каток после ампутации и оценил возможность увидеть его на ледовых шоу в будущем.

«Роман молодец. Больше чем уверен, что он выйдет и покажет себя в скором времени в ледовом шоу. Не знаю, когда это произойдет, но думаю, что уже в ближайшее время», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сегодня, 11 декабря, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, в котором показал, как впервые вышел на лед в протезах после ампутации.

Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
2
Обсудить
Читайте также
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Костомаров впервые вышел на лед в протезах: видео

Тарасова призналась в любви Костомарову: «Для нас всех он большой пример!»