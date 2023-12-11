Жулин верит в скорое появление Костомарова в ледовом шоу

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый выход Романа Костомарова на каток после ампутации и оценил возможность увидеть его на ледовых шоу в будущем.

«Роман молодец. Больше чем уверен, что он выйдет и покажет себя в скором времени в ледовом шоу. Не знаю, когда это произойдет, но думаю, что уже в ближайшее время», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сегодня, 11 декабря, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, в котором показал, как впервые вышел на лед в протезах после ампутации.