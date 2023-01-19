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Фигурное катание

Сегодня, 22:14

Жулин заявил, что безумно рад улучшению состояния здоровья фигуриста Костомарова

Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что у олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на днях произошло улучшение состояния здоровья.

«Знаю, что вчера произошло некое улучшение состояния Романа, и я безумно этому рад. Но пока ничего не загадываю, надо просто верить и молиться. Должно быть все хорошо», — приводит РИА «Новости» слова Жулина.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в «Коммунарку», где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

Ранее 19 января появилась информация, что врачи планируют отключить 45-летнего Костомарова от ЭКМО.

Источник: rsport.ria.ru
Роман Костомаров
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