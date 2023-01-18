Жулин заявил, что он не удивлен решением ISU не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию

Сегодня, 22:42
Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.
«Ежу понятно, что у нас его [этап Гран-при] отберут, и отобрали. Как и все остальное», — цитирует ТАСС Жулина.
Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.