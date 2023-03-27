Жулин заявил, что в фигурном катании создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских

Российский тренер Александр Жулин сравнил популярность фигурного катания и футбола в России.

«Популярность фигурного катания в России наравне с футболом? Потому что в последние годы есть успехи в фигурном катании, преимущественно в женском одиночном. Создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских. Видим молоденьких девушек и юношей, которые фанатеют. На недавнее шоу билеты был раскуплены как горячие пирожки. Вот в футболе сейчас люди перестали ходить на стадионы. Если сборная России будет играть как с Ираном, то, конечно, интереснее смотреть фигурное катание. К тому же нет международных матчей. Популярность футбола падает. Но, уверяю, если, например, «Спартак» будет играть с «Ливерпулем», то рейтинги сразу взлетят, причем за счет «Ливерпуля», — цитирует Жулина Legalbet.

В марте сборная России по футболу провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).