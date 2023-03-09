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Фигурное катание

Сегодня, 12:52

Журанков рассказал о качестве, которое делает Кондратюка спортсменом высокого уровня

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Комментатор Андрей Журанков оценил способности российского фигуриста Марка Кондратюка.

«Это то редкое качество, когда творческий, эстетически интересный спортсмен обладает таким характером. Чаще всего в истории фигурного катания у великих артистов характера не доставало. Все-таки артистическая, творческая натура где-то не дает сработать — эта история тянется много десятилетий. Но для меня произвольная программа Марка... Я очень переживал за него, потому что понимал, что невозможно быть функционально готовым, чтобы откатать четыре минуты с таким набором. Но я хочу сказать: как он цеплялся, как он боролся! Мне нравится у него, что он борется за элементы, но в этой борьбе за элементы не забывает про эстетику своей программы. Именно это делает Марка таким спортсменом, который может бороться на высоком уровне. Прям браво!» — приводит слова Журанкова «Чемпионат».

19-летний фигурист занял третье место в финале «Гран-при России», который проходил в начале марта. Кондратюк уступил Петру Гуменнику, ставшему победителем, и Дмитрию Алиеву, занявшему вторую строчку.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5024637-zhurankov-nazval-kachestvo-kotoroe-delaet-kondratyuka-sportsmenom-vysokogo-urovnya.html
Фигурное катание
Марк Кондратюк
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