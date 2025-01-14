Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

14 января, 23:12

Журова: «Лишний вес не помешает Трусовой выступать в ледовых шоу»

Telegram Дзен

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что фигуристка Александра Трусова после рождения ребенка сможет участвовать в ледовых шоу, но вернуться в профессиональный спорт будет сложнее.

«Трусова после рождения ребенка спокойно сможет участвовать в ледовых шоу. А если говорить о профессиональном спорте, то вернуться будет сложнее. У Трусовой был большой запас по сложности прыжков, но очень важно, как восстановится ее организм и фигура. Когда я была беременна, я потолстела на 12 килограммов и достаточно долго жила с этим весом. А вес в фигурном катании более принципиален, чем в конькобежном спорте. В ледовых шоу лишний вес не мешает, думаю», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александра Трусова - Игнатова
Светлана Журова
Читайте также
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Сегодня
Вчера
Неделя