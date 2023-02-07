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Фигурное катание

Сегодня, 13:54

Журова назвала выдумками сообщения СМИ о состоянии Костомарова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова.

«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. Причем бывает, что люди абсолютно искренни — даже мне пишут врачи, знакомые, предлагают помощь. Но наверняка с ним работают лучшие. Понимаю Оксану: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

Во вторник, 7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Костомаров — победитель Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/07/19681813.shtml?updated
Фигурное катание
Роман Костомаров
Светлана Журова
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Хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова