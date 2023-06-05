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Фигурное катание

Сегодня, 17:40

Журова не верит в переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Не знаю, кто там одобрил переход Дэвис и Смолкина. Хочу услышать ответ сборной Грузии. Пока не услышу, не поверю этому. А то уже третью-четвертую страну подтверждают о переходе. Они не могут здесь выступать, у них нет возможности, потому что они никуда не пробиваются. В этой ситуации это непростое решение и сомнительное. Если им здесь не пробиться, тогда остается заканчивать или переезжать в другую страну, что делает ряд спортсменов не только в фигурном катании», — приводит слова Журовой Sport24.

5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-05-zhurova-ne-veryu-v-perekhod-devis-i-smolkina-v-sbornuyu-gruzii-uzhe-tretyu-chetvertuyu-stranu-nazyvayut
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Светлана Журова
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