Журова не верит в переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Не знаю, кто там одобрил переход Дэвис и Смолкина. Хочу услышать ответ сборной Грузии. Пока не услышу, не поверю этому. А то уже третью-четвертую страну подтверждают о переходе. Они не могут здесь выступать, у них нет возможности, потому что они никуда не пробиваются. В этой ситуации это непростое решение и сомнительное. Если им здесь не пробиться, тогда остается заканчивать или переезжать в другую страну, что делает ряд спортсменов не только в фигурном катании», — приводит слова Журовой Sport24.

5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.