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Фигурное катание

Сегодня, 18:39

Журова про слова Дюамель о допинге Столбовой и Климова: «Спортсмены часто несут пургу после поражений»

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова бывшей фигуристки Меган Дюамель.

Олимпийская чемпионка из Канады поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, который ранее обвинил российских спортсменов в употреблении допинга.

Кроме того, Дюамель в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson обратила внимание на странное поведение пары Ксения Столбова/Федор Климов, которая во время соревнований уходила со своим врачом.

«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так». В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все друг другу верили, и, честно говоря, не сильно обсуждали», — цитирует Журову «Газета.ru».

На Олимпиаде в Сочи Столбова и Климов завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в парном катании, уступив лишь другой российской паре — Татьяна Волосожар/Максим Траньков.

Источник: Газета.ru
Фигурное катание
Ксения Столбова
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Светлана Журова
Федор Климов
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