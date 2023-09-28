Журова про слова Дюамель о допинге Столбовой и Климова: «Спортсмены часто несут пургу после поражений»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова бывшей фигуристки Меган Дюамель.

Олимпийская чемпионка из Канады поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, который ранее обвинил российских спортсменов в употреблении допинга.

Кроме того, Дюамель в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson обратила внимание на странное поведение пары Ксения Столбова/Федор Климов, которая во время соревнований уходила со своим врачом.

«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так». В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все друг другу верили, и, честно говоря, не сильно обсуждали», — цитирует Журову «Газета.ru».

На Олимпиаде в Сочи Столбова и Климов завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в парном катании, уступив лишь другой российской паре — Татьяна Волосожар/Максим Траньков.