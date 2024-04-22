Журова о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Пусть развивается — это хорошо»

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на новость о том, что дисквалифицированная за допинг Камила Валиева станет ведущей нового шоу на Первом канале.

«Ну, слушайте, ей что, надо вообще на глаза людям не появляться?! Тем более мы все понимаем, если бы она использовала какой-то очень серьезный допинг и в огромных дозах, то можно было бы что-то говорить. Понятно, что иностранцы, к сожалению, это будут раскручивать в своем ключе, но мы-то понимаем, что допинг случайно оказался в доме, в организме пятнадцатилетней спортсменки. Он явно там оказался не по ее доброй воле. Просто она не смогла, к сожалению, и адвокаты не смогли доказать это. Камила очень популярна, она хорошая девочка. Пусть развивается — это хорошо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Журовой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.