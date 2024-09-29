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Фигурное катание

Сегодня, 15:32

Журова призвала не обращать внимания на ISU и создать лигу фигурного катания

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Россия не должна обращать внимания на решения Международного союза конькобежцев (ISU).

«Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания, — цитирует ТАСС Журову. — На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу. Но этим нужно заняться прямо сейчас и не откладывать».

В субботу стало известно, что совет ISU не принял решения о снятии санкций с российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, которое действует с 2022 года.

Александра Трусова на&nbsp;чемпионате Европы-2022. В Лозанне закончился совет ISU. Официальных новостей нет, но, по слухам, россиян снова «забанили»

Источник: ТАСС

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