Журова призвала не обращать внимания на ISU и создать лигу фигурного катания

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Россия не должна обращать внимания на решения Международного союза конькобежцев (ISU).

«Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания, — цитирует ТАСС Журову. — На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу. Но этим нужно заняться прямо сейчас и не откладывать».

В субботу стало известно, что совет ISU не принял решения о снятии санкций с российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, которое действует с 2022 года.