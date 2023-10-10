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Фигурное катание

Сегодня, 19:32

Журова призвала популяризировать конькобежные соревнования в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов под эгидой организации.

«Организовывать альтернативные соревнования? Это единственный путь. И не альтернативные, а свои. Придавать внутренним соревнованиям более высокий статус, чем он был до сих пор, уделять им больше внимания, показывать по телевизору. У нас же чемпионаты России, кроме фигурного катания, практически не показывали. Зато сейчас есть трансляции, люди переживают за свой субъект, свой город, узнают спортсменов. Расширилась региональная география. Так что нужно делать свои соревнования. Что касается фигурного катания, каждый внутрироссийский турнир соберет полные трибуны. Фигуристам здесь можно меньше всех волноваться, потому что зрители их любят, поддерживают и всегда будут ходить на такие соревнования. К сожалению, ряд видов спорта не так популярен, им сложнее. А фигуристы могут еще и на весь мир трансляции продавать, потому что за рубежом люди тоже интересуются, как наши выступают. И уровень фигурного катания внутри страны будет намного выше, чем в мире, все это будут понимать. Конечно, соперники будут придумывать какие-то истории про то, что россияне что-то используют — но пусть злословят как хотят», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/10/21468937.shtml?updated
Фигурное катание
Светлана Журова
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