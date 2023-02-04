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Фигурное катание

Сегодня, 12:40

Журова рассказала о своих любимых фигуристах

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Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своих любимых фигуристах.

— Следите за фигурным катанием?

— Конечно, это один из моих любимых видов спорта, — передает корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева слова Журовой. — За ним невозможно не следить.

— Есть ли у вас любимый фигурист?

— Конечно, если бы не вся ситуация с Камилой Валиевой, очень многие сказали бы, что она потрясающая фигуристка. Всегда следила за Женей Плющенко, за Навкой, Костомаровым, мне безумно нравилась и Ира Слуцкая. Она не была олимпийской чемпионкой, но она — невероятная фигуристка. Если конечно мы говорим совсем про исторические времена, то моя коллега Ирина Роднина. Она душевный человек и отличная фигуристка. В России фигурное катание — это культура. Это не только спорт. Не могу разделить, что там больше. Бестемьянова, Букин и Горшков. Всем еще привожу Сашу Трусову в пример. Попробуйте прыгнуть пять четверных. Когда начинается вся история с трансгендерами, я говорю — им бы с Сашей посоревноваться.

Ранее Журова прокомментировала болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Фигурное катание
Светлана Журова
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Журова о болезни Костомарова: «Ему придется кардинально менять свою жизнь»