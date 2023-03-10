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Фигурное катание

Сегодня, 16:45

Журова резко отреагировала на планы бельгийцев наказать Зоннекейн за сотрудничество с Тутберидзе

Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Федерация фигурного катания Бельгии хочет уволить руководителя команды Риту Зоннекейн из-за сотрудничества с Этери Тутберидзе и Александром Лакерником.

«В продолжение моей теории, что каждый день в какой-то стране по спортивной части происходит негативная новость. Это план, который уже какое-то время реализуется. И он теперь мне особенно виден. Я всегда пересматривала выступления наших фигуристов, где живущие за рубежом русские тренеры с ними работают в Канаде, в Америке. Они как с ними будут поступать? Эти люди выводили на золотой пьедестал фигуристов. Самых знаменитых фигуристов, как Тесса Вертью их кто выводил? Их наши тренеры выводили. И что теперь уволить их? Что они будут с ними делать? Тутберидзе была бы Бельгии очень даже нужна. Этери от этого не горячо, не холодно. А вот они, конечно, многое потеряют. А у Тутберидзе будет больше времени нашими спортсменами заниматься», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Решение об отстранении экс-члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) связано с сотрудничеством с частным клубом Global SkatingAcademy, в котором будет работать российский тренер Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Александр Лакерник
Светлана Журова
Этери Тутберидзе
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