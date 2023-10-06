Журова: «Взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры, а остались здесь и передают опыт»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что решение не пускать российских спортсменов на различные международные старты невольно поспособствует прогрессу молодежи, так как они могут тренироваться и соревноваться с элитными отечественными атлетами, обычно проводившими сезон за границей.

«Для молодежи международные соревнования в разных видах спорта начинаются с определенного, везде разного возраста. Пока они не очень конкурентны, вряд ли кто-то из молодежи выступает в Кубке мира. Чтобы кто-то появился на взрослой международной арене в возрасте 16 лет — это скорее исключение. В нашем виде спорта, например, обычно спортсмены лет с 20 только начинали.

Тут есть еще нюанс. Наши взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт. У нас это называлось всегда «бегающий тренер». Раньше они постоянно были в разъездах из-за графика. Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей, молодежь их не видела. А сейчас из-за запрета молодежь тренируется рядом с ними. Так было и в Советском Союзе. А потом начался период, когда молодые спортсмены меня, например, совсем не видели. Сейчас же все иначе», — цитирует «Газета.Ru» Журову.