Журова считает, что Валиевой будет непросто вернуться в большой спорт

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о будущем фигуристки Камилы Валиевой.

«Ей будет очень трудно вернуться. После такого перерыва и всей этой ситуации. И это будет не возвращение в показательные шоу, а возвращение в большой спорт с подготовкой к Олимпиаде. Это будет смелое решение», — цитирует Журову ТАСС.

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.