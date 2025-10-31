Журова считает, что Валиевой будет непросто вернуться в большой спорт

31 октября, 11:40
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о будущем фигуристки Камилы Валиевой.
«Ей будет очень трудно вернуться. После такого перерыва и всей этой ситуации. И это будет не возвращение в показательные шоу, а возвращение в большой спорт с подготовкой к Олимпиаде. Это будет смелое решение», — цитирует Журову ТАСС.
30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.