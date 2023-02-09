Журова высказалась о расследовании по делу Валиевой

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, почему так долго разбирается дело фигуристки Камилы Валиевой, которая в составе российской команды победила на Олимпийских играх в Пекине.

«Вообще, практика показывает, что такие дела, как у Валиевой, разбираются от трех до восьми месяцев. Но это раньше так было, пока во все не стала вмешиваться политика. На то время, пока шло разбирательство, спортсмена отстраняли. Случай с Валиевой уникален. Она несовершеннолетняя. Речь о микродозе вещества, попавшей в организм. Раньше, честно вам скажу, такие истории не выходили в публичное пространство. Они решались на уровне федерации, технической комиссии, которая есть в каждой федерации. Атлет почти всегда мог объяснить, как в его организм могла попасть доза вещества. Часто спортивные федерации принимали эту аргументацию и засчитывали период, на который спортсмен был отстранен от стартов, в качестве наказания. Дело рассматривается, а спортсмен уже отсидел, что называется. То есть возраст Валиевой и политические события сказываются на сроках расследования», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.