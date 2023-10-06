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Фигурное катание

Сегодня, 20:15

Журова заявила, что не питает иллюзий в отношении решений совета ISU

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова не питает иллюзий в отношении решений совета Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских спортсменов к международным стартам.

«Уверена, что мы будем в меньшинстве на совете ISU, поэтому не питаю особых иллюзий в отношении его решений. Если бы в совете голосовали все страны — это одно, а здесь решения будут приниматься большинством, и оно довольно ангажированно. Но если они надеются, что для нас будет критичен наш недопуск, что мы перестанем наш резерв поддерживать, что у нас все на Олимпиаду заточено и никакие другие старты нас не волнуют, то это совсем не так, и мы должны это продемонстрировать. Думаю, и наши спортсмены не сильно питают надежды по поводу решений ISU. Все они тренируются, готовятся к внутренним стартам, стараясь не обращать внимания на происходящее. Я уверена, что весь мир фигурного катания втихаря будет смотреть и восхищаться чемпионатом России по фигурному катанию», — приводит слова Журовой ТАСС.

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/18931365
Фигурное катание
Светлана Журова
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