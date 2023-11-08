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Сегодня, 10:28

Журова заявила, что возвращение Костомарова показывает его силу духа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что возвращение олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в активную социальную жизнь показывает, насколько он сильный человек.

«Я ни на секунду не сомневалась, что Роман не сдастся и продолжит социально активную жизнь. Он очень позитивный парень, всегда улыбается, легкий по жизни. Будет здорово, если он действительно выйдет на лед на коньках. Я буду очень рада, если он найдет способ для этого. В любом случае, я думаю, что он может быть прекрасным тренером или постановщиком программ. Он может быть спикером и воодушевлять людей, потому что Роман прожил этот период совершенно невероятно, и то, что он смог вернуться обратно в жизнь, показывает, насколько он сильный человек. Этим надо делиться. Я в него верю», — приводит слова Журовой РИА «Новости».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231108/kostomarov-1908082099.html?in=l
Фигурное катание
Роман Костомаров
Светлана Журова
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