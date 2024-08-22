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Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Зинина посвятила свою программу теме наркотической зависимости и роли общественного мнения

Софья Щудрина
Корреспондент
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Спортсменка Анастасия Зинина, получившая травму и пропустившая из-за нее практически весь сезон, в интервью «СЭ» рассказала о том, как просмотр фильма вдохновил ее на идею для программы о человеческих зависимостях и слабостях.

— Есть ли какой-то образ мечты, который вы бы очень хотели воплотить на льду, но пока не выпадал шанс? Как у Жени Медведевой Кармен.

— Не могу сказать, что эта мечта у меня с давних пор, но на сборах в июле я посмотрела достаточно тяжелый фильм «Реквием по мечте». Я хочу рассказать со своей стороны фактически такую же историю, но немного интерпретировать ее, чтобы она не была слишком тяжелой и депрессивной. Мне безумно понравилась музыка, хочется посвятить программу не только теме наркотической зависимости, как это показано в фильме, но и зависимости от общественного мнения, то есть показать разные ее виды. О том, как человек становится более свободным, не имея никаких зависимостей, — объяснила «СЭ» Зинина.

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Фигурное катание
Анастасия Зинина
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