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Фигурное катание

Сегодня, 13:46

Зинина рассказала, что хочет быть похожей на Туктамышеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участница Кубка Первого канала по фигурному катанию Анастасия Зинина рассказала о том, в чем хочет быть похожей на Елизавету Туктамышеву.

«Как долго хочу кататься? У меня нет определенной цифры, но не хотелось бы заканчивать рано. Хочется кататься, как Туктамышева. Она пример. Меня очень забавляет, когда смотришь стартовые списки, а там у всех 2006, 2007 год рождения и единственная Туктамышева — 1996 год. Думаешь: «Ничего себе! 10 лет разницы!». Мы даже когда выходили на разминку на четвертом этапе, она была первой. Подходит она к бортику и говорит: «Девочки, пойдёмте, пойдемте». Знаете, прямо как мама. И мы встали за ней в ряд. Мне очень приятно, что я теперь выступаю на одном льду с тем человеком, на которого я ориентировалась, когда была совсем маленькой», — приводит слова Зининой Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Туктамышева выиграла два этапа Гран-при России, а на чемпионате страны стала третьей, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

Источник: https://metaratings.ru/news/zinina-tuktamysheva-pered-razminkoi-na-gran-pri-skazala-nam-devochki-poidyomte-pryamo-kak-mama-220753/
Фигурное катание
Анастасия Зинина
Елизавета Туктамышева
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