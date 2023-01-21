Зинину увезли на обследование после падения на Кубке Первого канала

Фигуристку Анастасию Зинину, получившую травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, увезли на медицинское обследование.

«Зинину увозят на обследование. Характер травмы будет понятен только после обследования», — приводит ТАСС слова пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

15-летняя спортсменка упала при исполнении тройного лутца в короткой программе на Кубке Первого канала. Зинина не смогла самостоятельно встать и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.

Она выступает за команду «Нас не догонят», капитаном которой является Камила Валиева.