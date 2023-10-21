Знакомый Костомарова о тренировках с фигуристом: «Себя не жалеет. Может быть, это его способ забыться»

Бизнесмен и актер Алексей Карпов рассказал «СЭ» о том, как тренировал фигуриста Романа Костомарова.

— Когда он пришел в зал, мы посмотрели, какие виды упражнений он может делать с лямками. Постарались найти нагрузку на все группы мышц. Несмотря на то что проблемы существуют, их возможно прокачать. Но надо, чтобы наросли костные мозоли, потому что пока больно выполнять упражнения кистям и ногам.

Однако в тренировках Ромка себя не жалеет. Я сам попробовал потренироваться с лямками на кистях и понял, насколько это мучительно больно. Он осознает, что с мозолями со временем будет легче, но терпит до последнего. Я удивлялся. Вижу, что ему больно, говорю: «Хватит!» А он, засранец, плюсом делает еще два движения. На велосипеде тратит столько энергии, что просто весь сырой. В зале прохладно, кондиционер работает, а с него все течет. Настолько отдается тренировкам. Может быть, это его способ забыться. Я не знаю его внутреннее состояние.

Я его называл терминатором. Конечно, смеясь, по-доброму. Он реально как машина. Понимаю, что олимпийскими чемпионами простые люди не становятся. Столько работать, сколько он работал, кажется невозможным. У меня дочка — футболистка (Надежда Карпова, играет в Испании), а сын хоккеист. Но я видел, сколько фигуристы катаются. Еще сыну в пример их приводил: «Петь, посмотри — вы провели на льду два часа, а девчонки по шесть-семь. Поэтому мы лучшие в фигурном катании». Ромка — ярчайший представитель этого вида спорта. Он просто легенда! Я еще тренирую Ромку Курцына (популярный российский актер). Вот кто тоже себя не жалеет! Но даже ему говорю, что Костомаров — это зверюга, в хорошем смысле слова, — сказал Карпов «СЭ».