Новая фигуристка-вундеркинд подрастает у Плющенко. Она обещает бороться с рекордом Трусовой

Елена Костылева выиграла два турнира за неделю.

Мемориал Сергея Гринькова. Итоговое положение

Юниорки

Елена Костылева — 227,85

Валерия Лукашова — 203,28

Лидия Плескачева — 208,20

Фигуристы редко катаются по турнирам в режиме теннисистов (может, и зря), но 12-летняя Елена Костылева — исключение из правил. В январе завоевала медаль чемпионата России по прыжкам, до этого проведя за 10 дней еще два турнира. Сейчас история повторяется: будучи в группе Евгения Плющенко, Костылева 21 сентября выиграла чемпионат Московской области, а уже 25-го — первые всероссийские соревнования сезона, мемориал Сергея Гринькова.

К своему возрасту она успела сменить несколько тренерских штабов и стать благодаря своей эмоциональной маме одной из самых заметных фигуристок России. Как мне рассказывали, в детстве она даже пережила клиническую смерть. В общем, личность незаурядная.

Доминация Костылевой на фоне отключения музыки

В Ледовом дворце ЦСКА, где проходил турнир, Лена не оставила шансов главным соперницам — Валерии Лукашовой и Лидии Плескачевой. Первая — из «Хрустального», что добавляет огня в споры в комментариях после соревнований. У Лукашовой во время захода на четверной неожиданно выключилась музыка, что могло сбить спортсменку. Но справедливости ради, вряд ли даже чистые четверные помогли бы Лере догнать Костылеву.

Елена продолжает быть одним из лучших прыгунов в юниорском катании и снова сделала три четверных: тулуп и два сальхова. На подмосковном чемпионате она исполнила такой же контент, в сумме набрав 202,74 балла. В Москве получилось даже больше — запредельные 227,85. Произвольную подопечная Плющенко катает под тяжелую музыку Баха (не главы МОК, а Иоганна Себастьяна, разумеется), и видно, что дается программа тяжеловато. Но если хорошо прыгать, в фигурном катании можно выигрывать почти с любой музыкой. Кроме Rammstein.

У мужчин, кстати, в блестящем стиле выиграл Марк Кондратюк, привезя ближайшим преследователям 60+ баллов. Призер Олимпиады подтвердил лидерство, взятое в начале сезона на контрольных прокатах — он снова приземлил пять четверных и два тройных акселя в произвольной. 281,95 не всегда в Питере могут набрать Семененко и Гуменник.

Погоня за Трусовой

После победы Костылева дала интервью, в котором не стеснялась своих амбиций:

— Здесь я выхожу соревноваться сама с собой, на этих соревнованиях мне надо было прыгнуть четверной тулуп. Четверной сальхов я прыгаю уже два года на соревнованиях, а тулуп я только выучила, и надо запрыгивать его на соревнованиях. На тренировках тулуп у меня стабильный, но, когда выхожу на соревнования, есть зажатость.

В произвольную программу планируется вставить еще тройной аксель и четверной во второй половине. Моя мечта — сделать пять-шесть четверных и побить рекорд Саши Трусовой. Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример. У нас с Евгением Викторовичем очень большой контакт. У меня ощущение, будто бы я всю жизнь была с ним. Он очень хорошо меня настраивает и поддерживает. У меня с ним хорошее взаимопонимание, — рассказала Костылева ТАСС.

Мама Костылевой Ирина тоже хвалит Плющенко — и, честно говоря, это вызывает опасение, ибо чем выше экзальтация, тем больнее падение. Но пока в тандеме Костылевы — «Ангелы Плющенко» все хорошо:

«Тактика тренерского состава — довести спортсменку с максимальным количеством ультра-си, с идеальной техникой ко взрослым, — написала Ирина на странице спортсменки «ВКонтакте». — Примером этого может быть незапланированный отдых в Сочи за двадцать три дня до этого старта. Не работа дальше на обезболах, когда Лена травмировалась при изучении нового ультра-си (травма обычная, когда ты много падаешь, пытаясь выехать прыжок).

Абсолютно правильным решением Евгения Викторовича стало отправить спортсменку просто отдохнуть. Дать зажить травме, без тренировок. За двадцать три дня до этого первенства Мособласти Лена не каталась шесть дней. Еще в Сочи начала восстанавливаться под руководством одного замечательного тренера. Спасибо ему огромное.

Еще раз убеждаюсь, не все так плохо в нашей фигурке, когда есть такие люди, как он. Своим спокойствием, внушив Лене, что спешить в восстановлении не нужно и все будет, Лена вернулась к своему тренеру в Горки, здоровая, отдохнувшая, накупавшаяся в теплом море, загорелая и с восстановленным сальховом».

Пожалуй, в связи с Костылевой остаются два вопроса. Во-первых, сезоны не выигрываются в сентябре — цыплят в фигурном катании считают у юниоров в феврале — марте. А глобальных цыплят — через несколько лет, которые выдерживают не все. Во-вторых, сохранится ли Костылева в российской системе фигурного катания при изоляции, когда ее начнут активно приглашать в зарубежные сборные?