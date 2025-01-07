Русское нашествие на Америку. Наши фигуристы могут выиграть два десятка национальных чемпионатов по всему миру

Занимательная и патриотичная (или грустная) статистика «СЭ».

Традиционно в январе в Канаде и США проводятся чемпионаты соответствующих стран по фигурному катанию. Недавно появились стартовые списки — российских или, шире, фамилий с постсоветского пространства наберется на несколько сборных. Неужели тема с отъехавшими русскими, выигрывающими за рубежом, не иссякает?

16 чемпионов

Мы решили прошерстить результаты всех закончившихся чемпионатов стран в этом сезоне — и оказалось, что россияне уже к началу января являются чемпионами десятка стран в мире:

— Филиппины: в парах чемпион страны Александр Коровин — вместе с местной Изабеллой Гомес;

— Сербия: у мужчин открытый чемпионат страны выиграл Даниял Ибрагимов, причем сделал это под российским флагом в официальном протоколе (напоминаем, на дворе 2024 год, спасибо братьям-сербам). У женщин выиграла Мария Крыжова, но уже под сербским флагом (видимо, спортивное гражданство уже официально сменила);

— Израиль: москвичи Лев Винокур и Мария Сенюк в обоих одиночных разрядах, пара Ткаченко/Киляков в танцах хоть и американская, но наверняка вы чувствуете, что есть нюанс;

— Швеция: Николай Майоров, продолжатель династии Майоровых, перешел из одиночного катания в танцы — и выиграл три недели назад чемпионат страны с Миллой Рууд Рейтан;

— Польша: Юлия Щетинина в паре с Михалом Возняком выиграла Чемпионат четырех стран — объединенный турнир поляков, чехов, словаков и венгров;

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Казахстан: Софья Самоделкина, за переходом которой следила вся фигурная общественность России, выиграла у женщин и должна представить страну на зимних Азиатских играх;

— Германия: петербуржцы Никита Старостин и Никита Володин у мужчин и в парах соответственно взяли золото, да и у женщин выиграла Кристина Исаев... Она немка, но сами понимаете, про человека с такой фамилией надо говорить осторожно — вдруг на задании;

— Армения: здесь вообще прошел мини-российский чемпионат. Софья Титова выиграл у женщин, Семен Данильянц — у мужчин, Кристина Добросердова — в танцах, причем в паре с Алессандро Пеллегрини, подтверждая интернет-мем о похожести итальянцев и армян;

— Франция: Стефания Гладки из Москвы (тренируется периодически в России) выиграла у женщин и очень мощно зарекомендовала себя в юниорских Гран-при, в парах выиграл Павел и его жена Камиль Ковалев, в танцах Евгения Лопарева с Жоффри Бриссо.

По скромным подсчетам 16 человек — и это не окончательный список. Общее число российских чемпионов наверняка перевалит за два десятка, да и мы перечисляем максимально схематично — не упоминая двукратного чемпиона Норвегии среди юниоров Валанова, а если спуститься вниз и брать юношеские разряды, то половину подиумов в Великобритании занимают русские девочки. С медалями русские завершали еще больше чемпионатов — от Австралии до Испании.

Канада и США могут обогатить перечень.

Ульяна Ширяева. Фото Global Look Press

Канада: Ширяева метит в лидеры сборной

Чемпионат Канады пройдет 14-19 января в Квебеке. Как таковых звезд мирового уровня у канадцев по пальцам руки пересчитать — это 41-летняя американская парница Деанна Стеллато-Дудек, недавно получившая канадское гражданство, благодаря которому сможет поехать на Олимпиаду, да пара танцоров Гиллес/Пуарье.

Однако как минимум у женщин россиянка может выиграть серебро или даже золото чемпионата. 17-летняя Ульяна Ширяева, выступавшая еще недавно на первенствах Москвы, сменила спортивное гражданство около двух лет назад и переехала с семьей через океан. Когда-то она даже выигрывала медаль на турнире в честь дня рождения «Самбо-70» — но теперь Ренату Лайшеву остается лишь всплеснуть руками.

На прошлогоднем чемпионате Канады Ульяна стала четвертой, однако в этом сезоне имеет все шансы на медаль. На мемориале Дениса Тена в Казахстане Ширяева набрала 178,83 балла. По сути, выше нее может прыгнуть только ветеран (ей 21 год, если что) Мэдлин Скизас либо действующая чемпионка Канады Кайя Руйтер, которая проводит провальный сезон и не всегда пробивает 160.

Еще одна 17-летняя фигуристка из России, уроженка Рыбинска Алиса Корнева будет выступать как раз против Гиллес и Пуарье в танцах. Пока о подиуме заикаться не стоит — Лажуа/Лага и даже украинка Башинска с Петером Бомоном вряд ли пустят, но год назад на юниорском чемпионате в те же даты Корнева вместе с партнером Кираном Макдоналдом стала третьей. Так что перспективы у нее тоже есть.

Илья Малинин. Фото Global Look Press

США: от русских можно ждать трех и более медалей

В США славянских фамилий может хватит на целый подиум — там и украинцы, и русские. Чемпионат пройдет 20-26 января в штате Канзас.

Прежде всего, мужчины — тут вряд ли что-то помешает победить Илье Малинину, родившемуся в США сыну советской и узбекской фигуристки Татьяны Малининой. Также в списке участников Максим Наумов, Эндрю Торгашев — они тоже потомки фигуристов. Еще один претендент на медаль — Даниэль Мартынов, имеющий украинские корни. На подиуме чемпионата США, кстати, четыре места — четвертый участник получает оловянную медаль.

У пар главными фаворитами являются и вовсе полностью русская пара Алиса Ефимова/Миша Митрофанов. У Алисы судьба особенная: родилась в южной Финляндии, тренировалась в Петербурге, выиграла с тем самым филиппинцем Коровиным Универсиаду-2019 за Россию, затем перешла в Германию и даже взяла серебро на этапе Гран-при, а последний год представляет США. Митрофанов уезжал из России в 2000-х и когда-то рассказывал «СЭ» про то, как это происходило — заголовок говорит сам за себя.

Наконец, в танцах, где участвует 15 дуэтов, в 8 фигурируют украинские или русские фамилии. Самый актуальный пример — Аннабель Морозов, которая оказалась в США вместе с Джеффри Ченом после перехода из России, где была одним из лидеров сборной.

В общем, лучше ISU и правда пустить россиян на международные соревнования. Так они хотя бы не будут оккупировать чемпионаты мира обходными путями.