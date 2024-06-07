Потерявшая отца фигуристка ушла от Плющенко к Тутберидзе. Теперь семью ждет суд

Прецедентная история с участием 12-летней Арины Парсеговой.

Чего только за последние годы в фигурном катании не было. Запреты музыки, побеги фигуристок от тренеров, странные интервью — а вот суда из-за перехода в другую школу еще не было. Гештальт надо закрывать, учит терапия и — академия «Ангелы Плющенко». Как следует из единой базы московских судов и слов Яны Рудковской, школа будет судиться с мамой фигуристки Арины Парсеговой из-за суммы 1,9 миллиона рублей. Вероятно, из-за ухода на другой каток в нарушение сроков.

Арина Парсегова — любопытная фигуристка. Между прочим, совсем не аутсайдер — на последней «Битве школ» в финале сезона в своей категории она стала второй после Виктории Стрельцовой.

Парсегова долго не могла определиться

И вообще, есть что-то в ней от Трусовой. Ну то есть не в катании или прыжках, а в развитии карьеры. Парсегова вместе с более взрослыми фигуристками каталась в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе, а если быть точным — скорее у Сергея Розанова. После сезона-2020/21 перешла в «Ангелы Плющенко». наверное, нельзя сказать, что неуспешно. В сезоне-2022/23 Парсегова вышла аж на 14 турниров, из которых выиграла пять. Но есть нюанс — в основном это были старты типа «Весенних ласточек» и прочих «Открываем возможности», а на крупных Парсегова так в топ и не пробилась.

В это межсезонье Парсегова проследовала за многими звездами — в обратном направлении к Тутберидзе. Но, по мнению «Ангелов Плющенко», нарушила условия контракта. Это те самые договоры, за которые ратовали некоторые тренеры, чтобы формализовать переходы (или закрепостить спортсменов?).

Так или иначе, в Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.

— Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года, — сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. В информации по делу указано, что ответчиком является Парсегова Н. С.

Арина Парсегова и Дмитрий Михайлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прецедент

Не то чтобы в судах важно, за кем общественное мнение, да и вряд ли этот процесс будет сверхпубличным — во всяком случае ранее мама Парсеговой не была так активна в соцсетях, как, к примеру, мама Елены Костылевой.

Но особое внимание это дело привлекает еще и потому, что в минувшем сезоне в семье Парсеговых случилась потеря — из жизни ушел отец фигуристки Дмитрий. Первоначально из-за совпадения в фамилиях в соцсетях раскручивалась версия, что он погиб на СВО. Однако подтверждений ей не нашлось. Мне доводилось читать информацию о возможной онкологии. Но мир фигурного катания настолько полон слухами, что каждый стоит не то что делить надвое, а умножать на 0,1.

Так или иначе, история может стать прецедентной. Если сторона ответчицы проиграет дело, это еще на шаг приблизит фигурное катание к эпохе контрактов, как в клубных видах спорта.